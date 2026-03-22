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22 de março de 2026 às 14:25

Equinócio da primavera atrai multidões a Teotihuacán

Centenas de pessoas reuniram-se nas antigas pirâmides de Teotihuacán, no México, para celebrar o equinócio da primavera, numa tradição que mistura espiritualidade e cultura ancestral.

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