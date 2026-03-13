Sábado – Pense por si

13 de março de 2026 às 13:13

Carro descontrolado embate contra andaimes em movimentada rua de Nova Iorque

Um carro descontrolado atravessou várias faixas e embateu contra os andaimes de um edifício, esta terça-feira, no centro de Nova Iorque, EUA. Apesar de ser uma zona muito movimentada, ninguém foi atingido. O condutor sofreu ferimentos ligeiros.

