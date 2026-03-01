Sábado – Pense por si

01 de março de 2026 às 16:08

Equipas de emergência mobilizadas após ataque mortal em Israel

Equipas de socorro e bombeiros foram mobilizadas para Beit Shemesh, no centro de Israel, após um ataque com míssil que provocou vários mortos e feridos, deixando edifícios danificados e operações de busca em curso entre os escombros.

