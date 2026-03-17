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17 de março de 2026 às 07:25

Imagens mostram operações militares israelitas no sul do Líbano

O exército de Israel divulgou, esta segunda-feira, imagens que mostram operações terrestres no sul do Líbano contra infraestruturas do Hezbollah. As forças israelitas afirmam ter enviado reforços para uma operação “limitada e direcionada”, enquanto novos ataques aéreos atingiram Beirute.

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