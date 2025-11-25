Sábado – Pense por si

25 de novembro de 2025 às 16:36

“Entre o risco da violência e a temperança, venceu a temperança”, diz Marcelo Rebelo de Sousa

O Presidente da República salientou, sobre o 25 de Novembro: "Depois se discutiu quem ganhou mais ou perdeu menos. A pátria ganhou certamente. Não houve regresso ao passado antes de 1974”.

