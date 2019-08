A carregar o vídeo ...

Wanderson, jogador do Ludogorets, foi protagonista de um momento insólito na liga búlgara. O brasileiro marcou frente ao CSKA Sofia e prontamente festejou com a namorada. Com essa distração, o avançado foi o único a não perceber que o golo tinha sido anulado por fora-de-jogo e enquanto beijava a companheira, o jogo decorria normalmente. Curiosamente, o tento do jogador até foi mal anulado. Mas como não há VAR na Bulgária, a decisão manteve-se.

28.08.2019 12:40

Enquanto festeja com a namorada, o árbitro anula o golo











