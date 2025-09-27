Sábado – Pense por si

Vídeos
27 de setembro de 2025 às 18:42

Enfermeira norte-americana filma destruição de um hospital na cidade de Gaza

Enfermeira norte-americana que atua como voluntária em Gaza mostra a devastação de um hospital, o colapso do sistema de saúde local, cenas de guerra e a escassez de recursos.

