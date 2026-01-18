Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
18 de janeiro de 2026 às 15:55

Encontrados destroços que serão do avião que se acredita ter caído na Indonésia com 11 pessoas a bordo

Equipas de resgate indonésias encontraram destroços, ao que tudo indica, de um avião desaparecido que se acredita ter caído ao se aproximar de uma região montanhosa na ilha de Sulawesi, na Indonésia, com 11 pessoas a bordo.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.