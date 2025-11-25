Sábado – Pense por si

25 de novembro de 2025 às 15:14

Emmanuel Macron: “Plano proposto pelos Estados Unidos é um passo na direção da paz”

O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou, esta terça-feira, que o plano de paz para a Ucrânia, mediado pelos Estados Unidos, "é um passo na direção certa", mas também alertou que não deve ser "uma capitulação" da Ucrânia que permita à Rússia retomar o conflito.

