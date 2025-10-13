Sábado – Pense por si

13 de outubro de 2025 às 14:53

Emmanuel Macron chega ao Egito para cimeira que marca cessar-fogo em Gaza

O presidente francês chegou ao Egito para uma cimeira que marca o cessar-fogo em Gaza, no momento em que os reféns israelitas estão a ser libertados.

