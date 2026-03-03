Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
03 de março de 2026 às 12:01

Em Telavive há quem se junte em estacionamentos subterrâneos para rezar

Na manhã desta terça-feira, um grupo de moradores de Telavive, Israel, juntou-se num parque de estacionamento subterrâneo para realizar as orações da manhã, num momento em que se intensifica o conflito no Médio Oriente.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30