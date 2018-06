A carregar o vídeo ...

O subdirector da SÁBADO, Carlos Rodrigues Lima, comenta a decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos em condenar o Estado Português a pagar uma indemnização a Paulo Pedroso, no âmbito do processo Casa Pia.

19:46

"Em matéria de justiça, tudo continua a tardar muito"













