Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
03 de outubro de 2025 às 15:28

Eduardo Madeira: “Esta absolvição da Joana Marques é muito importante para todos os humoristas”

O humorista Eduardo Madeira acredita que o caso Joana Marques irá fazer jurisprudência e deixou-lhe um agradecimento: “Joana Marques, obrigado por nos abrires aqui uma porta para continuarmos a trabalhar”.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)