19:52

Eduardo Dâmaso: "Resultado das eleições dificilmente será clarificador"

O diretor da SÁBADO analisa o chumbo do Orçamento do Estado no Parlamento. Para Eduardo Dâmaso não seria um drama governar em duodécimos, mas as eleições poderiam dar maior clareza à situação política. Embora antecipe que não sairá nenhuma maioria clara das legislativas antecipadas.