Há 48 minutos

Eduardo Dâmaso e a possibilidade de eleições: "Não é nenhuma tragédia democrática"

O diretor da SÁBADO comenta o anúnco do chumbo da proposta do Orçamento do Estado por parte do PCP e do Bloco de Esquerda, na votação na generalidade agendada para quarta-feira. Se o documento não passar para a especialidade, o Presidente da República já anunciou que vai marcar eleições antecipadas. “Não é nenhuma tragédia democrática haver eleições”, garante Eduardo Dâmaso.