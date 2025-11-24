Sábado – Pense por si

24 de novembro de 2025 às 13:00

Edifício comprado pela Misericórdia de Lisboa por 32 milhões nunca foi utilizado: o Repórter SÁBADO na íntegra

Um edifício comprado na Avenida José Malhoa, em 2008, nunca foi utilizado. Custou 32 milhões de euros. Nos últimos anos, caiu nas mãos do vandalismo e transformou-se no refúgio para toxicodependentes e sem-abrigo. O 'Repórter SÁBADO' registou um ambiente de degradação que coloca em risco a segurança, mas traduz-se também num atentado à saúde pública.

