Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
31 de outubro de 2025 às 21:11

“É um sinal de confiança e de esperança para o futuro”: Marques Mendes está satisfeito com sondagens para presidenciais

Na sondagem da Intercampus para o Correio da Manhã, Luís Marques Mendes aparece em primeiro lugar, com 16,6% das intenções de voto.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30