14 de janeiro de 2026 às 10:30

“É um jogo fundamental para o Benfica”: Luís Pedro Sousa faz antevisão ao FC Porto-Benfica

Luís Pedro Sousa, chefe de redação de Record, analisa o que está em causa no FC Porto-Benfica, clássico da Taça de Portugal que está marcado para as 20h45 desta quarta-feira, no Estádio do Dragão.

