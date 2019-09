A carregar o vídeo ...

O jornalista e sub-diretor da Sábado, Carlos Rodrigues Lima, comentou as buscas relacionada com suspeitas na Autoridade Nacional de Proteção Civil e com o caso das golas inflamáveis.

18.09.2019 23:12

"É um assunto muito grave porque envolve ligações partidárias, familiares" Partilhar











Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.