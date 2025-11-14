Sábado – Pense por si

14 de novembro de 2025 às 21:13

“É mais uma traição ao povo português”, diz André Ventura sobre pedido de fiscalização preventiva da lei da nacionalidade do PS

Para o Chega, caso não se controle “quem entra em Portugal e a quem se dá nacionalidade”, então “o país tornar-se-á uma bandalheira a céu aberto”.

