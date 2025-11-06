Sábado – Pense por si

06 de novembro de 2025 às 15:28

É assim que as forças de elite se preparam para um ataque terrorista em alto-mar

Unidades de forças especiais da Grécia e do Chipre, assim como navios de guerra e helicópteros dos EUA, França, Itália, Israel e Egito, participaram, na quarta-feira, num exercício que simulou a tomada hostil de uma plataforma de perfuração de petróleo e gás em alto-mar.

