Sábado – Pense por si

24 de setembro de 2025 às 20:53

Duas pessoas morreram num ataque de drones ucranianos em plena luz do dia na Rússia

Duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas, esta quarta-feira, num ataque de drones ucranianos em Novorossiysk, no sul da Rússia.

