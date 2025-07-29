Sábado – Pense por si

29 de julho de 2025 às 13:33

Duas crianças morrem durante acampamento de vela após embate

Duas crianças morreram e outras duas estão em estado crítico após uma barcaça ter colidido com o barco à vela em que seguiam, perto de Miami, nos EUA.

