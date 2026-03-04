Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
04 de março de 2026 às 07:16

Donald Trump admite que possíveis sucessores ao poder iraniano “já morreram”

O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou, esta terça-feira, que as figuras inicialmente consideradas para liderar o país “estão mortas”, admitindo que “alguém de dentro” do regime poderá ser a opção mais adequada após a ofensiva militar.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)