13 de novembro de 2025 às 10:47

Dois idosos morrem em casa inundada em Fernão Ferro

Um casal de idosos morreu esta madrugada em Fernão Ferro na sequência das fortes chuvas que nas últimas horas têm assolado o país.

