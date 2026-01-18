Sábado – Pense por si

18 de janeiro de 2026 às 22:35

Dois comboios de alta velocidade descarrilam em Espanha

Pelo menos sete pessoas morreram depois de dois comboios de alta velocidade terem descarrilado em Espanha na tarde deste domingo.

