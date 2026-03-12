Sábado – Pense por si

12 de março de 2026 às 13:00

Ataque iraniano provoca incêndio em depósito de combustível no Bahrein

O Ministério do Interior do Bahrein divulgou, esta quinta-feira, imagens de um depósito de combustível em chamas na província de Muharraq, no nordeste do país, após ser alvo de ataques do Irão.

