25 de julho de 2025 às 19:28

Do ringue da WWE aos ecrãs de cinema: a carreira de Hulk Hogan em imagens

A lenda do wrestling Hulk Hogan morreu esta quinta-feira, aos 71 anos, de paragem cardíaca, em casa, na Florida, EUA.

