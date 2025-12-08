Sábado – Pense por si

08 de dezembro de 2025 às 21:00

Distinção de Portugal na revista “The Economist” “é uma notícia excelente”, diz Luís Marques Mendes

Em declarações aos jornalistas durante uma visita ao evento “Óbidos Vila Natal”, o candidato apoiado por PSD e CDS-PP disse ainda que “é uma boa notícia para o Governo, porque obviamente que reconhece o acerto de várias decisões governativas”.

