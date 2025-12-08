Sábado – Pense por si

08 de dezembro de 2025 às 21:00

André Ventura defende que é preciso “dar à polícia o sinal de que tem autoridade para agir”

André Ventura acusou ainda o atual Presidente da República de estar “mais dos bandidos do que dos polícias”, nos vários episódios pelos quais passou ao longo dos mandatos.

