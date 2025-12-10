Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
10 de dezembro de 2025 às 12:11

Discurso de Trump sobre combate à inflação transforma-se em queixa sobre imigrantes de países “imundos”

Durante um discurso que deveria ser sobre o tema da inflação, o presidente dos EUA acabou por transformá-lo num conjunto de queixas sobre a imigração, questionando porque é que os EUA só recebiam imigrantes de “lugares que são um desastre”.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30