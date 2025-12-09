Sábado – Pense por si

09 de dezembro de 2025 às 22:29

Cotrim de Figueiredo pede para “desmontar o apelo ao voto útil”

O candidato a Presidente da República disse esta terça-feira estar focado na campanha e confiante de que os portugueses vão fazer um país melhor. Para João Cotrim de Figueiredo, o “voto útil não é mais do que pedir às pessoas para votar na segunda escolha. Quem vota na segunda escolha não pode ter um país de primeira”, defendeu.

