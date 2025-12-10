Sábado – Pense por si

10 de dezembro de 2025 às 10:04

"Todos nós inalamos este fungo no ambiente": médico explica aspergilose que está a derrotar jovem com cancro

Infecciologista diz que casos são mais graves em situações de transplantes de medula, como ocorreu com Ângela Pereira, a jovem de 23 anos internada no IPO do Porto.

