09 de dezembro de 2025

Luís Marques Mendes pede “rapidez” na conclusão da averiguação preventiva à Spinumviva

Para o candidato a Belém, é “irrelevante” ter a conclusão da averiguação antes ou depois das eleições.

