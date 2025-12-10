Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
10 de dezembro de 2025 às 12:07

Antigo estádio dos Washington Commanders está a ser demolido

O RFK Stadium, em Washington, D.C., nos EUA, está a ser demolido. Em novembro, a Casa Branca afirmou que seria “lindo” que o novo estádio da equipa de futebol americano tivesse o nome do presidente Donald Trump.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.