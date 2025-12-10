Sábado – Pense por si

10 de dezembro de 2025 às 07:46

Sporting perde com Bayern e Rui Borges queixa-se da arbitragem: "Se calhar os nossos são dos melhores do Mundo..."

Rui Borges queixou-se de uma alegada irregularidade no segundo golo do Bayern Munique no jogo diante do Sporting, na Liga dos Campeões, e a aproveitou para fazer um 'mea-culpa' pela forma como por vezes se fala dos árbitros portugueses.

