Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
09 de dezembro de 2025 às 18:40

Diretor-executivo do SNS vai reforçar equipas do Amadora-Sintra

Álvaro Santos Almeida explicou que a Unidade Local de Saúde (ULS) Amadora-Sintra, sobretudo o Hospital Fernando Fonseca, têm um “problema fundo” de falta de recursos humanos.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)