12 de fevereiro de 2026 às 13:59

Rebentou um segundo dique no rio Mondego

Voltou a haver mais uma rotura de um dique do rio Mondego. O rebentamento deu-se em Granja do Umeiro, no município de Soure.

