"Diogo Jota era um de nós": revelado trailer da entrevista de Piers Morgan a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo e Piers Morgan voltaram a sentar-se frente a frente para a entrevista "mais pessoal e reveladora" que o capitão da Seleção Nacional já deu. Apesar de ainda não haver data oficial para o lançamento da conversa, o jornalista inglês publicou esta segunda-feira um 'teaser' no qual se pode ouvir algumas das perguntas que colocou a Cristiano Ronaldo. Primeira parte vai ser transmitida amanhã, a partir das 14 horas

