26 de agosto de 2025 às 15:50

Dezenas manifestam-se em Telavive para exigir libertação dos reféns israelitas

O Fórum de Reféns e Famílias Desaparecidas declarou esta terça-feira como ‘Dia Nacional de Luta’, estando previstas várias manifestações ao longo do dia em diferentes pontos de Israel.

