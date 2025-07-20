Sábado – Pense por si

20 de julho de 2025 às 14:52

Dezenas de detidos em Londres e Manchester em protestos de apoio à Palestina proibidos pelo governo

O governo decidiu proibir a 'Palestine Action' depois de os ativistas terem invadido uma base da Royal Air Force em Brize Norton, Oxfordshire, a 20 de junho.

