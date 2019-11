A carregar o vídeo ...

Quatro pessoas foram assistidas na terça-feira no Hospital de Alcobaça após terem sido colhidas por uma onda na escadaria do Forte de S. Miguel, na Nazaré, onde circulavam desrespeitando a sinalização de perigo, informou a Capitania do Porto local. [Vídeo Instagram storms_bigwaves]

Desrespeitaram sinalização e acabaram "engolidos" por onda gigante na Nazaré











