05 de novembro de 2025 às 12:00

Descarga elétrica provoca incêndio em habitação no concelho de Satão

Não se encontrava ninguém dentro de casa no momento do incidente. Nas últimas 24h foram registadas 33 mil descargas elétricas em todo o País.

