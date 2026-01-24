Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
24 de janeiro de 2026 às 10:15

Depressão Ingrid traz a neve ao Alentejo

A neve que caiu durante a noite pintou localidades do sul, como Marvão, de branco. Tudo por causa da depressão Ingrid, que está a afetar o território continental.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30