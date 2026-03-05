Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
05 de março de 2026 às 12:46

"Declarações do governo são insuficientes", diz Inês Sousa Real sobre uso da Base das Lajes

Inês Sousa Real, porta-voz do PAN, esteve no NOW na manhã desta quinta-feira e falou sobre a utilização da base das Lajes, nos Açores, por parte dos EUA para o ataque ao Irão.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)