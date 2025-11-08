Sábado – Pense por si

08 de novembro de 2025 às 13:15

De Einstein a Beyoncé: Levi’s reabre o seu museu em São Francisco

O museu da Levi’s, no estado norte-americano da Califórnia, volta a abrir portas após cinco anos de encerramento, com uma exposição que celebra figuras lendárias da ciência, da música e da cultura popular, e as peças de ganga que marcaram gerações.

