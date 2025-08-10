Sábado – Pense por si

10 de agosto de 2025 às 13:58Associated Press

Dançarinos indígenas coloriram o Zócalo no Dia dos Povos Indígenas

Em celebração ao Dia Internacional dos Povos Indígenas, dançarinos de várias comunidades do México encheram o Zócalo, em Cidade do México, com trajes tradicionais, penas e tambores. A manifestação visou destacar a riqueza cultural e a luta por direitos das populações indígenas.

