16 de novembro de 2025 às 13:54

Da Atari dos anos 70 à Nintendo dos anos 90: uma viagem de nostalgia com videojogos

Nesta exposição em Zagrebe, na Croácia, pode observar itens selecionados que detalham meio século da indústria dos jogos, desde as máquinas de arcada da década de 1970, até às consolas domésticas e portáteis modernas e aos jogos para dispositivos móveis.

