Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
14 de novembro de 2025 às 22:09Associated Press

Crias de lontra-marinha reencontradas com a mãe na Califórnia após vários dias à procura

Equipas de resgate ao longo da costa da Califórnia conseguiram localizar uma cria de lontra-marinha e devolvê-la à mãe depois de vários dias de procura. O momento, registado em vídeo, foi considerado essencial para garantir a sobrevivência do animal e apoiar os esforços de conservação da espécie.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)