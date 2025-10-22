Sábado – Pense por si

22 de outubro de 2025 às 14:56

Crianças retiradas de jardim de infância atingido por ataque russo em Kharkiv

Um jardim de infância ficou destruído durante um ataque russo em larga escala contra a cidade ucraniana de Kharkiv, esta quarta-feira. Quarenta e oito crianças tiveram de ser retiradas para um abrigo. Segundo as autoridades, há registo de quatro feridos, dois em estado grave.

